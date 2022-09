Ilu Polaków wierzy PiS? Oto najnowszy sondaż

Czy Polacy wierzą w likwidację 500 plus?

Czy faktycznie Polacy wierzą w likwidację 500 plus przez Platformę Obywatelską? Okazuje się, że nie wszyscy. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster. Według niego 50 proc. ankietowanych uważa, że nie ma takiego ryzyka . Z kolei 39 proc. respondentów jest przeciwnego zdania : twierdzą, że będzie zlikwidowane. Natomiast 11 proc. pytanych nie ma zdania na ten temat. Sondaż przeprowadzono 23 i 24 sierpnia na grupie 2019 dorosłych Polaków.

Badanie komentuje PO

"Super Expres" zapytał o komentarz do przeprowadzonego badania Jana Grabca, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. - Wierzyć w to, że coś chcemy zabrać, mogą tylko osoby, które odbierają wyłącznie przekaz w mediach rządowych. My nie tylko nie zabierzemy 500 plus, ale zaproponujemy wkrótce pomoc w związku z drożyzną. Szczegóły przedstawimy w naszym programie - odpowiedział polityk.