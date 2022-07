Im więcej rąk, tym więcej płacimy za jedzenie. Tak powstaje ostateczna cena w sklepie

Podwyżki cen żywności są wyjątkowo bolesne . Dodatkowo w cenie naszego pomidora, kupionego w warzywniaku, odbijają się problemy gospodarcze nie tylko Polski, ale też (choć brzmi to górnolotnie) całego świata. Od pandemii po wojnę w Ukrainie.

Inflacja dociska portfele Polaków

W czerwcu ceny towarów wzrosły o 16,8 proc. rok do roku (rdr). Jednak w ubiegłym miesiącu zwolniła trochę galopada cen w spożywczakach.

Natomiast inflacja bazowa (z wyłączeniem m.in. cen żywności i energii), według danych Narodowego Banku Polskiego, wyniosła w czerwcu 9,1 proc. w ujęciu rocznym . To najwyższy wynik, odkąd NBP gromadzi te dane. Był to 11. miesiąc z rzędu ze wzrostem tego wskaźnika.

Ceny żywności w czerwcu przestały rosnąć tak szybko, jak w poprzednich miesiącach , ale to głównie z powodu utrzymania się cen mięsa z maja i taniejącym owocom i warzywom, na które jest sezon i rośnie ich podaż.

Skalę podwyżek widać, kiedy spojrzymy na "koszyk Kaczyńskiego" sprzed 11 lat i porównamy go z obecnymi cenami. W 2011 r. Jarosław Kaczyński w zaprezentowanym dziennikarzom koszyku miał kilogram kurczaka, ziemniaki, jabłka, chleb, mąka, jajka i cukier kosztowały 55,60 zł . Obecnie, jak wyliczyli dziennikarze "Gazety Wyborczej", za te same produkty trzeba zapłacić 114,34 zł (wybierając nogi z kurczaka) lub 136,34 zł (w przypadku filetów z piersi).

Jednak porównania z ostatnich miesięcy pokazują tak naprawdę szokującą skalę podwyżek w 2022 r. Widać to doskonale na paragonach przesyłanych przez czytelników. Np. masło Extra 200 g na początku lutego br. kosztowało 6,99 zł. W połowie lipca br. czytelnik zapłacił za nie już 7,49 zł. To o 50 groszy więcej. Opakowanie 9 jajek bio w lutym kosztowało 8,56 zł. Do lipca te sama jaja podrożały o 1,43 zł i obecnie kosztują 9,99 zł za opakowanie. Przykłady można mnożyć.