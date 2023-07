Prognozy się potwierdziły. Są najnowsze dane o inflacji bazowej

sympatyk PiS 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 8 Odpowiedz

Chcę przypomnieć, że za Tuska waloryzacja emerytur była żałosna, wręcz uwłaczająca ludzkiej godności, gdyż tylko po kilka złotych. To właśnie PiS sprawił efektywnie, że emerytom się żyje dostatnio, bo mają o wiele więcej pieniędzy na żywność, opłaty mieszkaniowe, leki, rozrywkę i jeszcze starcza na wysyłanie comiesięcznych przekazów do Radia Maryja. A to wszystko dzięki dużej waloryzacji emerytur, do tego pokaźne trzynastki i czternastki oraz bardzo wysoka kwota wolna od podatku (do 30 tys. zł). BRAWO PiS!