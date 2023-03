Inflacja spadnie, jednak w sklepach tego nie zobaczymy. Oto dlaczego

Ile wyniosła marcowa inflacja w Polsce, GUS poda w piątek o godz. 10. Eksperci są zgodni, że będzie to mniejszy odczyt niż w rekordowym lutym.

Rok temu mieliśmy skok cen, więc teraz inflacja GUS będzie niższa

Spadek inflacyjnego odczytu mamy przede wszystkim zawdzięczać temu, że ceny surowców energetycznych i zbóż na światowych rynkach dosyć niespodziewanie powróciły do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainy . W dużej mierze przyczyniła się do tego prawie idealna pogoda.

Zeszłoroczny skok inflacyjny był związany z inwazją Rosji na Ukrainie 24 lutego. Teraz zaczynamy porównywać ceny do tych miesięcy sprzed roku, gdy wojna w Ukrainie już trwała. Spodziewamy się więc niższych inflacyjnych odczytów choćby z tej przyczyny, że mieliśmy bardzo wysokie odczyty przed rokiem. To tzw. efekt wysokiej bazy.

W nadchodzących miesiącach będziemy mieć spadki, ale niespektakularne. BIEC na podstawie marcowego WPI szacuje, że będzie to spadek do poziomu około 13,6 proc. To dlatego, że – w ocenie ekspertów – stopniowo wyczerpują się czynniki działające w kierunku dezinflacji, zwłaszcza te leżących po stronie oczekiwań inflacyjnych.