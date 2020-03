Inflacja powyżej celu NBP. W lutym podwyżki cen przyspieszyły do 4,7 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport dotyczący cen. Potwierdziły się obawy ekonomistów dotyczące silnego wzrostu inflacji na początku 2020 roku. Już w danych za styczeń widać było wzrost wskaźnika o 4,3 proc. W lutym dynamika podwyżek jeszcze przyspieszyła - do 4,7 proc.

W nowym roku mocno odczuwany jest wzrost kosztów utrzymania mieszkania. W statystykach GUS w oczy rzucają się przede wszystkim podwyżki cen za wywóz śmieci. Mowa aż o 50-procentowym skoku w porównaniu z lutym 2019 roku. Do tego energia elektryczna podrożała przeciętnie o 13,2 proc.

Rosnąca inflacja to problem nie tylko Kowalskiego, który za te same zakupy niemal z każdym miesiącem musi płacić więcej. Wskaźnik cen wymknął się spod kontroli Rady Polityki Pieniężnej, która statutowo ma na celu dbanie o stabilny poziom cen w gospodarce. A przyjęła, że warunek ten jest spełniony, gdy inflacja mieści się w przedziale od 1,5 do 3,5 proc.