Inflacja spędza sen z powiek RPP. Członek Rady nie tryska optymizmem

Rada Polityki Pieniężnej ma obawy co do trwałości utrzymania się inflacji w celu. Dlatego nie zmieniła w kwietniu stóp procentowych – przekazał członek RPP Henryk Wnorowski w rozmowie z Radiem Maryja. Powtórzył też, że w 2024 r. mogą pojawić się warunki co najmniej do dyskusji o obniżkach stóp.