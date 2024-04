Inflacja najniższa od pięciu lat. Prezes Glapiński zabiera głos [NA ŻYWO]

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- Chciałbym zwrócić uwagę na wyniki najnowszego badania CBOS. Ocena działalności w marcu NBP wśród Polaków jest najlepsza od dwóch lat. Wreszcie się zaczęła piąć w górę, wracamy do poprzednich poziomów - zachwalał na początku piątkowej konferencji prezes Glapiński.

- W porównaniu z październikowym badaniem odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 10 pkt proc., czyli bardzo szybko, i wynosi teraz 45 proc. 45 proc. dobrej oceny w tych ciężkich czasach to jest bardzo dobry wynik. Odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 9 pkt proc. i wyniósł 34 proc. Jest to wynik, który nas całkowicie satysfakcjonuje i cieszy, że nareszcie jesteśmy docenieni - dodał szef NBP.

- Docenienie banku centralnego w wysiłkach jego walki z inflacji następuje wtedy, kiedy przestaje się o tym mówić publicznie. Kiedy na pierwszych stronach nie pisze się o inflacji - skomentował.

"To oczywiście śmieszna teza"

- Wczoraj RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie. To w ogóle nie jest temat, który jest dyskutowany gdziekolwiek - mówił o potencjalnej zmianie poziomu stóp w przyszłości Glapiński.

- (Mówią, że - przyp. red.) zła polityka NBP, a w szczególności prezesa spowodowała inflację na świecie. W wielu krajach najwyższą od kilkudziesięciu lat. Wielu prostych ludzi uwierzyło w to przesłanie. Wmówiono im, że te wysokie ceny są spowodowane przez błędy czy złą wolę NBP. To oczywiście śmieszna teza, ale każde głupstwo powtarzane tysiąc razy do kogoś tam dociera. Inflacja była spowodowana skutkami pandemii i agresją rosyjską na Ukrainę, a dokładnie rewolucją cen surowców energetycznych - przekonywał.

- To jest świadectwo właściwej polityki pieniężnej przy sprzyjających okolicznościach wewnętrznych - twierdził Adam Glapiński, pokazując wykres obrazujący spadającą w ciągu ostatniego roku inflację. - To jest niesamowite tempo, bezprecedensowe w historii - ocenił. - To jest sukces NBP, ale to jest wielki sukces polskiej gospodarki i wszystkich Polaków, ich ciężkiej, codziennej pracy. Nasza polityka w ostatnich latach była wzorcowa, teraz z perspektywy czasu możemy to pokazać - dodał.

"NBP musiał wkroczyć na rynek obligacji"

Prezes NBP zwracał też uwagę na wzrost PKB Polski w okresie od rozpoczęcia pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku. Jak tłumaczył, Polska zanotowała w tym czasie duży wzrost, podczas gdy Czechy - które miały podobną inflację, co my - są dziś w nieco gorszej sytuacji, niż przed pandemią.

- Czechy są ciekawe, pierwszy raz to powiem, proszę słuchać uważnie. Od początku pandemii średnia inflacja w Polsce i Czechach jest zbliżona. Średnia i łączna. Natomiast jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to jest 10 proc. i minus jeden procent. O 10 proc. mamy wyższe PKB. W Czechach jeszcze muszą popracować, by osiągnąć poziom PKB sprzed pandemii. Czechy - jako jedni z nielicznych krajów - nie skupowały obligacji. Przyjęli na klatkę piersiową uderzenie kryzysowe i je przeczekali. My - Polska, rząd - aktywnie walczyliśmy walkę o to, by PKB nie spadło, by nie nastąpiło masowe bankructwo - przypomniał prezes NBP.

- NBP musiał wkroczyć na rynek obligacji, taki ma obowiązek konstytucyjny. Musimy nie dopuścić do strukturalnych nierównowag. To jest to słynne skupywanie obligacji. Za to bank jest atakowany. To numer 1 we wniosku o Trybunał Stanu dla Glapińskiego - zwrócił uwagę.

- Co jest źródłem, że tak szybko się rozwijamy, poza pracą Polaków? Własna waluta, polski złoty. Dzięki temu, że zachowaliśmy polskiego złotego, pomimo tak potwornych szoków, jakie przeżyliśmy w ostatnich latach, udało nam się uzyskać stabilność makroekonomiczną i niskie bezrobocie. To jest w ogóle osiągnięcie na skalę nie tylko europejską, ale światową - przekonywał prezes NBP.

Stopy procentowe bez zmian

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna wciąż wynosi zatem 5,75 proc. Decyzja rady jest zgodna z przewidywaniami analityków.

Inflacja w marcu 2024 roku wyniosła według wstępnych szacunków GUS 1,9 proc. w porównaniu do inflacji z marca 2023 roku. Analitycy prognozowali, że wzrost cen wyniesie 2,2 proc. Dla porównania: w lutym wskaźnik wyniósł 2,8 proc.

Obecny odczyt jest najniższy od co najmniej pięciu lat. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. (z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę lub w dół), więc w marcu inflacja mieściła się w celu.

Członkowie Rady podkreślali wcześniej, że do końca roku nie należy spodziewać się wielkich zmian i poziom stóp procentowych się ustabilizuje.

Prezes NBP przed TS. Oto procedura

Dwudniowe posiedzenie RPP było wyjątkowe. Po raz pierwszy rada debatowała po tym, jak do Sejmu wpłynął oficjalny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Adana Glapińskiego.

Wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu ma osiem punktów.

Zarzuty wobec niego dotyczą m.in.: dostępu członków Rady Polityki Pieniężnej i niektórych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego do kluczowych informacji dotyczących działań banku,

skupu obligacji przez NBP w 2020 r.,

premii dla prezesa Adama Glapińskiego.

Adam Glapiński w wielu wypowiedział zaprzeczał wszystkim wysuwanym wobec niego zarzutom. Uważa, że postawienie go przed Trybunałem Stanu byłoby "bardzo złe dla Polski".

Szef NBP zapewniał jednocześnie, że "nie ma nic do ukrycia" i "oczywiście" jest gotów bronić swoich działań przed Trybunałem Stanu.

Do postawienia przed Trybunałem Stanu szefa NBP potrzebny jest wniosek do marszałka Sejmu złożony przez grupę 115 posłów. Marszałek wysyła pismo do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta wszczyna postępowanie.

Samo postawienie przed TS musi być już poparte większością bezwzględną (więcej posłów popiera wniosek niż jest przeciwko lub wstrzymało się od głosu). Jednak ten przepis zakwestionował Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej.

