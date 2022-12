Inflacja nieco zwolniła, ale prognozy na przyszłość niepokoją. Oto dlaczego może być gorzej

Według ostatecznego szacunku GUS inflacja wyhamowała w listopadzie , ale nieznacznie mniej niż wskazywały pierwsze wyliczenia i wyniosła 17,5 proc. rok do roku. Październikowy rekord wyniósł 17,9 proc.

Inflacja bazowa nie zwolniła, a wręcz przyspieszyła

Jak zauważa Kurtek, wskaźnik cen towarów spowolnił w listopadzie do 18,8 proc. r/r z 19,5 proc. r/r w październiku, a wskaźnik cen usług wyhamował do 13,2 proc. r/r z 13,9 proc. r/r. Spadek cen w stosunku do października mieliśmy jednak tylko w przypadku odzieży i obuwia (o 0,2 proc.) i w transporcie (o 0,8 proc.). W pozostałych kategoriach ceny nadal rosły. Największy wzrost cen pojawił się w przypadku żywności (o 1,6 proc.).