Tego się nie spodziewaliśmy. Inflacja uderza z rekordową siłą

Poznaliśmy wstępny odczyt inflacji za sierpień 2022 r. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. rok do roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8 proc. Inflacja jest najwyższa od marca 1997 r., kiedy to wyniosła 16,6 proc. Ekonomiści nie spodziewali się takiego wyniku. "Auć" – skomentowali na gorąco analitycy mBanku.