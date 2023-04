InPost się nie zatrzymuje. Planuje ekspansję we Francji i Wielkiej Brytanii

- W 2023 roku w Polsce zakładamy dalszy rozwój, powyżej rozwoju rynku e-commerce. Chcemy nadal zwiększać udziały rynkowe i widzimy do tego przestrzeń. Drugim obszarem będzie rozwój rynków zagranicznych, w szczególności Francja i Wielka Brytania. Trzeci element to ciągła innowacja, testowanie nowych usług, a także działania związane z ochroną środowiska i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2040 roku" - powiedział PAP Biznes wiceprezes InPostu Szymon Wałach.