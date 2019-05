Inteligentne kontenery nauczą segregacji śmieci. W Ciechanowie wkrótce będą je testować

Są miasta, które już dobrze poradziły sobie z nieprawidłowo segregowanymi czy wręcz podrzucanymi śmieciami. W Nakle do prawidłowego obchodzenia się ze śmieciami zachęcają inteligentne pojemniki.

Od 2013 r. mieszkańcy Nakła nad Notecią mają wybór: wyrzucają śmieci zmieszane do altany, co miesięcznie kosztuje ich 33 zł albo idą z odpadami suchymi do punktu segregacji (tzw. minipszoku), który znajduje się na każdym osiedlu. Wówczas miesięczna opłata wynosi 16,5 zł od osoby – informuje "Rzeczpospolita".