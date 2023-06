Jacek Sasin zwolnił urząd wicepremiera. Pod powrót do rządu Jarosława Kaczyńskiego

We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego – przekazał Jacek Sasin. Tym samym potwierdzają się plotki o tym, że prezes PiS-u wraca do rządu.