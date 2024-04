Jacek Sutryk w końcu pokazał przelew za Collegium Humanum. "Nie mam problemu"

obs 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Studia trwają dwa semestry. Przelew zrealizowany na miesiąc przed uzyskaniem dyplomu. To normalne? Studia na uczelniach prywatnych opłaca się przed rozpoczęciem edukacji opłatą za semestr, za rok z góry, ewentualnie miesięcznie przed każdym następnym miesiącem. Nie słyszałem jeszcze do tej pory, że studia opłaca się po odebraniu kształcenia i przed uzyskaniem dyplomu. To wydaje się co najmniej dziwne. Też tak chcę! Chyba, że...