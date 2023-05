Jak technologia finansowa zmienia przyszłość kryptowalut

DeFi: definicja, znaczenie i potencjał rewolucji w świecie kryptowalut

Czym są kryptowaluty? Otóż mamy do czynienia z walutami wirtualnymi, których podstawą jest kryptografia. Ta waluta cyfrowa jest w praktyce systemem kodów i łańcuchów bloków – z j. angielskiego technologię tę określa się mianem blockchain. Jedną z najbardziej popularnych kryptowalut jest bitcoin (BTC), ale nie jest to jedyna waluta wirtualna.

Wraz z rozwojem kryptowalut pojawiło się pojęcie DeFi. Czym ono jest? To skrótowiec od anglojęzycznego wyrażenia "Decentralized Finance", oznaczającego ideę zakładającą możliwość przeniesienia właściwie każdej usługi finansowej na blockchain. Dlatego kryptowaluty i DeFi mają ze sobą aż tyle wspólnego. Zdecentralizowane finanse wpływają na rewolucję na rynku kryptowalutowym. W jaki sposób?

Wyjaśnienie technologii blockchain i jej roli w rozwoju DeFi

Blockchain to technologia łańcucha bloków, w których zapisywane są informacje dotyczące poszczególnych transakcji. Co ciekawe, nie wszystkie kryptowaluty opierają się o blockchain, ale te najbardziej popularne jak najbardziej. Blockchain działa w modelu open source. Wykorzystuje otwartą sieć komputerów znajdujących się na całym świecie, by móc weryfikować transakcje. Każdy komputer podłączony do sieci blockchain ma zakodowaną kopię innych transakcji, które zostały w takiej kryptowalucie dokonane.

Transakcje zapisywane są w blokach, które tworzą całe łańcuchy. Właściwie to magazynuje się je w plikach, które są zapisywane w punktach (węzłach) łańcucha bloków, czyli na komputerach użytkowników.

Jaką rolę odgrywa obecnie technologia blockchain w rozwoju sektora zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi? Otóż gdyby nie kryptowaluty, DeFi nie mogłoby rozwijać się tak, jak dzisiaj.

Bez udziału instytucji finansowych i pośredników, na podstawie idei zdecentralizowanych finansów, możliwe jest dziś udzielanie pożyczek, dokonywanie notowań kryptowalut czy oszczędzanie na blockchainie. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu przez DeFi blockchainów, które oferują smart contracts, czyli programy uruchamiane automatycznie, jeśli spełnione są określone warunki. Głównie to Ethereum i jego platforma działająca od 2015 roku pozwala na otwieranie setek zdecentralizowanych aplikacji – decentralised aplications – w skrócie daaps, które z kolei oferują usługi smart contracts.

Bezpieczeństwo i ryzyko w DeFi: jak chronić swoje aktywa cyfrowe

Bardzo ważne w świecie finansów jest bezpieczeństwo stron transakcji, na przykład pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. To naturalne, że pożyczkodawca chce zarobić, a pożyczkobiorca otrzymać pieniądze, ale nie być narażonym na lichwiarskie odsetki. DeFi pozwala obu stronom na zabezpieczenie ich interesów, bez konieczności uczestnictwa pośredników w postaci firm pożyczkowych czy banków, a z użyciem blockchain.

Zaletą wykorzystania DeFi i technologii smart contracts, czyli właściwie blockchaina wspólnie, jest kilka korzyści osiąganych przez użytkowników: brak konieczności uczestnictwa pośredników w smart kontraktach przy korzystaniu z różnych usług finansowych;

kod źródłowy w blockchainie oferującym usługi smart kontraktów zwykle jest publiczny i co za tym idzie, każdy może uzyskać do niego dostęp, co zwiększa transparentność transakcji dokonywanych na blockchainie;

dowolność w kreowaniu zdecentralizowanych aplikacji – mogą one powstawać na zasadach ustalanych przez użytkowników;

globalny zasięg zdecentralizowanych aplikacji – miejsce pobytu czy zamieszkania użytkownika nie ma w praktyce żadnego znaczenia. Jednak w kontekście DeFi i blockchaina nie należy zapominać o ponoszonym w związku ze zdecentralizowanymi finansami ryzyku. Kryptowaluty zresztą nie w każdym kraju są dopuszczone przez prawo. Mogą być nielegalne. Poza tym projekty DeFi są zależne od ceny tokenu danej kryptowaluty, a notowania kryptowalutowe ulegają mocnym wahaniom.

Branża kryptowalut nie podlega regulacjom ze strony żadnej centralnej instytucji, np. w Polsce byłaby to KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Dlatego w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów nie ma do kogo zwrócić się o pomoc. Kryptowaluty są narażone na oszustwa i hakowanie, a ryzyko utraty środków istnieje również z uwagi na yield farming, czyli zarabianie pieniędzy za pomocą kryptowalut. Polega on na pożyczaniu środków innym za pośrednictwem smart contractów, a w zamian zapłata dokonywana jest w postaci kryptowalut.

Regulacje i przyszłość DeFi: wyzwania i perspektywy rozwoju technologii finansowej

Zdecentralizowane finanse (DeFi) cały czas się rozwijają. Idea ta staje się powoli liderem innowacji w blockchain. Jednak aplikacje DeFi, choć nowoczesne i użyteczne, są często ryzykowne dla użytkowników. Nie wymagają pozwoleń, a wystarczy, że masz połączenie z internetem i wspieranym portfelem kryptowalutowym, by móc z nimi współpracować.

DeFi są wyzwaniem dla technologii finansowej i dla regulatorów. Są postrzegane jako rewolucja, zdolna dogłębnie zmienić kształt i sposób funkcjonowania rynku finansowego. Nie bez znaczenia są zalety technologii DeFi: otwartość systemu,

wysoka dostępność,

przejrzystość funkcjonowania,

pełna kontrola ze strony użytkowników nad pieniędzmi i innymi aktywami,

mniejsze koszty funkcjonowania,

zmniejszenie liczby stron transakcji, co wpływa na łatwiejsze ich realizowanie. Dlatego też DeFi może być w przyszłości alternatywą dla obecnego ekosystemu usług finansowych.

W kolejnych latach DeFi może okazać się najważniejszym trendem na rynku kryptowalut i na rynku finansów jako takich. Analitycy wskazują na dużą dynamikę wzrostu, ogromną innowacyjność rozwiązań i to, że rośnie zainteresowanie instytucji finansowych DeFi oraz kryptowalutami czy technologią blockchain.

Bardzo ważną kwestią w kontekście przyszłości DeFi jest tokenizacja. Polega ona na nadawaniu przedmiotom o pewnej wartości postaci cyfrowej. W ramach DeFi funkcjonują już stokenizowane instrumenty finansowe, które tworzone są przy użyciu smart kontraktów. Eliminują one formalności, które są przeszkodą w rozwoju konwencjonalnych usług finansowych. Ułatwiają realizację transakcji, które zyskują pełną przejrzystość.

DeFi ma potencjał, by zmienić świat finansów, ale system pozostaje we wczesnej fazie rozwoju. Konieczne jest stworzenie właściwych regulacji zapewniających zdecentralizowanym finansom pewność prawną, co umożliwi efektywne zarządzanie ryzykiem w nowym, dopiero co tworzonym środowisku.

Wykorzystanie DeFi w codziennym życiu: praktyczne zastosowania dla użytkowników

Z uwagi na fakt, że narzędzia i aplikacje finansowe, które składają się na pojęcie DeFi, działają w sieci blockchain, mają ponadnarodowe zastosowanie. Jak w praktyce funkcjonują i kiedy możemy spotkać się z wykorzystaniem DeFi na co dzień?

Na bazie smart kontraktów możliwe jest: korzystanie z pożyczek,

otwieranie rachunków bankowych na selfie,

zawieranie umów kredytowych w aplikacji,

nabycie ubezpieczenia różnego rodzaju,

obrót aktywami,

realizacja płatności smartfonem, smartwatchem czy wirtualną kartą płatniczą. ‌DeFi zapewnia prostotę wykonywania różnych transakcji finansowych bez pośrednictwa, kontroli ze strony osób i instytucji trzecich, ale z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, z uwagi na wykorzystanie technologii łańcucha bloków. W przyszłości należy spodziewać się dalszego rozwoju protokołów DeFi, które będą wymuszać zmianę standardów i parametrów różnych produktów oferowanych przez banki.

