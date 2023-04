Cyberbezpieczeństwo w biznesie – jak chronić swoje dane i unikać ataków hakerskich?

Czym jest cyberbezpieczeństwo i dlaczego jest ważne?

Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorstw stoi w obliczu konieczności zadbania o cyberbezpieczeństwo. Co to takiego? To wyzwanie, które polega na wykorzystaniu dostępnych technologii i procesów, by skutecznie chronić systemy, sieci, programy, urządzenia końcowe, a może przede wszystkim dane – cenne informacje przed atakami cybernetycznymi. Pojęcie cyberbezpieczeństwa obejmuje również bieżącą kontrolę stanu bezpieczeństwa informacji i urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu biznesu.

Celem realizacji różnych działań wchodzących w zakres cyberbezpieczeństwa jest doprowadzenie do zmniejszenia ryzyka przeprowadzenia przez przestępców skutecznych cyberataków. Powinno się dążyć do ochrony systemów, sieci i technologii przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

Zachowanie bezpieczeństwa cyfrowego w biznesie jest bardzo ważne z punktu widzenia wrażliwych danych. Wyciek tajemnic przedsiębiorstwa mógłby doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. W dobie, gdy informacja staje się najważniejszą wartością, rośnie ryzyko jej kradzieży przez cyberprzestępców, dlatego należy ją chronić. Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo w firmie? Oto podstawowe kroki: używaj silnych haseł i zmieniaj je regularnie;

zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj je;

przechowuj dane w bezpiecznym miejscu;

przeprowadzaj szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla swoich pracowników;

regularnie wykonuj kopie zapasowe danych.

Narzędzia wykorzystywane do zmniejszenia ryzyka ataków hakerskich

Hakerzy nie śpią – to proste stwierdzenie wskazuje, że należy zachowywać nieustanną czujność, by nie paść ofiarą ataku. Twoje dane firmowe powinny znajdować się w bezpiecznych bazach i solidnie zabezpieczonych systemach.

Rośnie świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi do ochrony przed cyberzagrożeniami. Raport "Vecto – Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2022" pokazał, że najważniejszą i najskuteczniejszą w ocenie respondentów metodą ochrony przed takimi zagrożeniami w internecie pozostają programy antywirusowe. Takiej odpowiedzi udzieliło w 2022 roku ponad 76 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: backup danych – 12,3 proc.,

szkolenia pracowników – 6,65 proc.,

procedury bezpieczeństwa – 3,11 proc.,

inne – 1,9 proc. Pracownicy przedsiębiorstwa powinni przejść szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa w firmie. Samo zastosowanie środków technologicznych, jak chociażby oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego, to zbyt mało. Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od ludzi i to oni powinni mieć świadomość, do jakich cyberzagrożeń może dojść. Tymczasem, jak pokazują dane rządowe: 1/3 pracowników używa dokładnie takiego samego hasła na wielu platformach;

1/4 zapomina o blokadzie komputera, kiedy opuszcza stanowisko pracy;

1/5 przechowuje hasło dostępowe na kartce znajdującej się np. na biurku czy po prostu na widoku dla osób trzecich. Pracownicy muszą mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji o procedurach postępowania w sytuacji cyberzagrożenia i cyberataku.

Przedsiębiorca lub częściej specjalista IT do spraw cyberbezpieczeństwa powinien regularnie kontrolować i monitorować funkcjonujące w firmie zabezpieczenia poprzez: przeprowadzanie audytu wykorzystywanego w firmie sprzętu i zainstalowanego oprogramowania;

sprawdzanie aktualności programów służących do walki z cyberzagrożeniami;

weryfikowanie zmiany haseł dostępowych przez pracowników. W 2021 roku zdecydowana większość, jak podaje serwis rządowy, bo 95 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce stosowało bieżącą aktualizację oprogramowania antywirusowego, wykonywało zapasowe kopie danych i przekazywało je do innych lokalizacji. Uwierzytelniano silnym hasłem systemy i bazy danych, a także wprowadzano identyfikację i uwierzytelnianie z zastosowaniem metod biometrycznych.

‌Czy polskie firmy inwestują w bezpieczeństwo informacji?

Cyberbezpieczeństwo powinno być stawiane wysoko w hierarchii priorytetów firmowych, ponieważ ataki hakerów zdarzają się coraz częściej.

Raport: "Barometr cyberbezpieczeństwa" pokazał, że wybuch pandemii COVID-19 w opinii ponad połowy polskich firm – 55 proc., przyczynił się do wzrostu ryzyka wystąpienia cyberataków. 64 proc. respondentów przyznało, że odnotowało co najmniej jeden cyberincydent w 2020 roku. Rok ten był bardziej niebezpieczny, biorąc pod uwagę częstotliwość podejmowanych prób cyberataków, w porównaniu do 2019.

Według badania "2021 Security Outcomes Study" przeprowadzonego przez Cisco w ciągu ostatnich dwóch lat wiele firm zmaga się z rosnącą falą cyberataków. Serwis Gov.pl podaje z kolei, że w 2021 roku aż 2/3 firm w Polsce doświadczyło cyberincydentów. Warto więc wypracować odpowiednie schematy postępowania, jeśli w firmie przydarzy się taka sytuacja.

