Jarosław Kaczyński chwali się osiągnięciami PiS. Wkrótce 80 mld zł co roku na programy społeczne

Kaczyński był gościem podczas drugiego dnia zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale. Jak mówił, zbliża się czas oceny czteroletnich rządów PiS, czyli jesiennych wyborów parlamentarnych.

- Pełna przebudowa ojczyzny to jest herkulesowe zadanie, ale jesteśmy w stanie wspólnie je wykonać i to od was w dużej mierze zależy, czy te lata otrzymamy - mówił do zebranych.

Podkreślił wagę programów społecznych, które zostały wprowadzone za rządów PiS. - Ta ostatnia "piątka", którą ochrzono moim imieniem, to jest kolejny krok na kilkadziesiąt miliardów złotych. Łącznie środki przekazane na różnego rodzaju spoleczne wsparcie, wliczając to, co zrealizujemy w ramach tej "piątki", to już 80 miliardów złotych rocznie - podkreślał.

- To w niemałej mierze wsparcie dla tej części społeczeństwa, które było do tego czasu bardzo źle traktowane. Mówię o wsiach i małych miasteczkach - stwierdził. Jak dodał, te programy mają "niemałą rolę" w rozwoju ekonomicznym i w zniwelowaniu ubóstwa w naszym kraju.

- Nasza polityka ekonomiczna jest nastawiona na rozwój. Nie jest rozdawnictwem - zapewniał prezes PiS. - To przemyślana polityka, która zapewnia "rentę od dobrego rządzenia". Można powiedzieć, że jeśli mamy 5 procent wzrostu PKB, to 2 procent tego to jest właśnie renta od dobrego rządzenia - stwierdził.

- To wszystko jest w tej chwili czymś, o czym ma się wypowiedzieć społeczeństwo. Oczywiście nie ma znaku zapytania do tej polityki, ale co cztery lata jest weryfikacja rządzących, czyli wybory. Apeluję o zaangażowanie i mobilizację przed wyborami - dodał.

