Jarosław Kaczyński o inflacji. "To się w tej chwili kończy"

Tytus 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uparte powtarzanie 'putinflacja' nie przesłoni faktu, że inflacja zaczęła sie u nas przed wojną Putina i wcześniej niż w innych krajach Europy.. I - co gorsze - spada później i wolniej niż w innych krajach. Przykładowo - my mamy teraz 10% a np. Belgia. 1.6%%, Hiszpania 1.6%, Luksemburg 1%, Szwajcaria 1,8%... Tam już praktycznie jej nie ma. Co, Holecka nic o tym nie mówi? No, to mogłaby przynajmniej powiedzieć o tych paskudnych, wrednych Niemcach (6,8%) albo np. Francji (5,3%). Co, też nie? Chyba nie będziemy się porównywać z Argentyną?