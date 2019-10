Jarosław Kaczyński uspokaja. Rząd PiS jest przygotowany na ewentualny kryzys ekonomiczny

- Nasza polityka antycykliczna, prorozwojowa, oparta m.in. na popycie, ale także na wspieraniu przedsiębiorców, to jest polityka, która może doprowadzić do tego, że skutki kryzysu będą albo w ogóle wyeliminowane, albo w każdym razie bardzo niewielkie - dodał.

Jarosław Kaczyński był pytany o kwestię kryzysu ze względu na słowa Grzegorza Schetyny. Lider PO mówił w niedzielę na konwencji, że do Polski nadciąga kryzys i nasz kraj nie jest na to przygotowany.

- My mamy dzisiaj 71 proc. przeciętnej Unii. Naukowcy z SGH mówią, że dojście do tej przeciętnej zajmie 14 lat. Chcielibyśmy to troszkę przyspieszyć. Oczywiście, bez cudów, nie na zasadzie, że to przyspieszymy dwukrotnie, ale może za rok, dwa, uda się to przyspieszyć - stwierdził.