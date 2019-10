Wybory parlamentarne 2019. PiS pewne zwycięstwa. Prezes i premier z planem na pierwsze 100 dni rządu

Wybory do parlamentu 13 października, ale PiS nie ma złudzeń, że w nich zwycięży. Dlatego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na początku ostatniego tygodnia kampanii wyborczej zaprezentowali "Piątkę na 100 dni". To pięć programów, które mają zostać zrealizowane w pierwszych stu dniach nowego rządu PiS, oczywiście jeśli tylko formacja uzyska zaufanie wyborców i będzie w stanie ten rząd utworzyć.

Co znalazło się w kolejnej już piątce PiS? To Mały ZUS dla firm, zwane 500+ dla przedsiębiorców, po drugie - zostaje "trzynastka", czyli 13. emerytura, a także dochodzi 14. emerytura - obie mają obowiązywać już na stałe. Na trzecim miejscu znalazł się "pakiet kontrolnych badań profilaktycznych", czyli pomysł na poprawę szybkości wykrywania chorób.

- W pierwszych stu dniach zostaną wprowadzone nowe programy i ustawy. Chcemy zapowiedzieć coś, co odnosi się do wartości, którą wnieśliśmy do życia publicznego - wiarygodność - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Konkretne obietnice i działania składają się na konkretne państwo. Te pięć propozycji, pięć punktów to nasza obietnica i zapowiedź kolejnych zmian. To, co obiecaliśmy - wykonaliśmy, teraz również chcemy zawrzeć taki pakt z obywatelami - dodał premier Mateusz Morawiecki.