wojsko Mateusz Madejski 11 minut temu

Jeden dzień w wojsku. MON chce zachęcić do testowania kariery żołnierza

Wstąpienie do armii kojarzy się zwykle z poważną decyzją, która wiąże z mundurem na lata. Ale MON chce, by do wojska było można przyjść... na próbę, na jeden dzień. Eksperci są podzieleni w ocenie pomysłu. Niektórzy mówią, że lepiej po prostu przywrócić pobór.

