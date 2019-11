Jest wyrok ws. firmy Colloseum. Skazany ukrywał się przez 10 lat

Ostatecznie Sąd Okręgowy uznał go winnym popełnienia oszustwa od grudnia 1998 roku do 28 września 2001 roku i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na kwotę 52 mln złotych oraz BZE na prawie 385 mln złotych. Sędziowie uznali również, że działał na szkodę jednego z banków na kwotę 15 tys. złotych.