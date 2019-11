podatki oprac. Paweł Orlikowski 46 minut temu

Wypłata z polisy po szkodzie auta. Skarbówka zabierze 25 proc.

Fiskus zalicza do opodatkowanego przychodu całość odszkodowania wypłaconego z polisy. Tak zdecydował sąd, a to zła wiadomość dla przedsiębiorców odnosząca się do nowych regulacji dot. kosztów używania aut osobowych.

Podziel się Dodaj komentarz