Już oficjalnie. Marek Kuchciński szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w ubiegłym tygodniu dziennikarzom, że powołanie Marka Kuchcińskiego na szefa KPRM to jego autorski pomysł i że poprosił Kuchcińskiego, by współpracował z nim w tej "najbliższej roli, najważniejszej roli, jaką jest szef kancelarii".

Dlaczego Marek Kuchciński został szefem kancelarii premiera? - Jest to osoba, która łączy kompetencje polityczne i zarządcze. To jest osoba, która w polityce jest długo, a z drugiej strony jest osobą kompromisową, która też ma duże zaplecze, jeżeli chodzi o zaplecze analityczne - zapewniał kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Müller.

Przypomnijmy, Marek Kuchciński od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r. był marszałkiem Sejmu. Jednak podał się do dymisji tuż przed końcem kadencji, gdy wyszło na jaw, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów. Polityk zapewnił, że zapłaci za to z własnej kieszeni, a pieniądze przekaże na cele charytatywne.