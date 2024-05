Kaczyński alarmuje. Mówi o zwolnieniach. "Objawy poważnego kryzysu"

- Mamy wycofywanie się firm z Polski, firm zachodnich. A one nam są potrzebne. My zmieniliśmy relacje między tym, co polskie, a tym, co zagraniczne w bankach i wielu innych dziedzinach gospodarki, bardzo na korzyść Polski. Bardzo znacznie zmniejszyliśmy naszą finansową zależność od zagranicy. To była zmiana naprawdę radykalna. Dzisiaj mamy liczne przypadki wycofywania się, redukcji - przekonywał Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Tomaszowie Mazowieckim.

- Mamy zapowiedzi redukcji w państwowych firmach: PKP Cargo, Poczta Polska. Zaczynają się objawy poważnego kryzysu. Nie potrzeba nam bezrobocia. Powinno zatrzymać się ten proces, zatrzymać proces podejmowania decyzji, które są decyzjami antyspołecznymi, antynarodowymi. Ale niestety, taki jest kierunek tej polityki obecnego rządu - dodał Jarosław Kaczyński.

- 8 lat naszych rządów to była budowa podstawy społecznej solidarności. Czyli podstawy wspólnoty. Podejmowaliśmy bardzo wiele różnych działań, ale wszystkie one były skierowane do różnych grup, ale łącznie do społeczeństwa jako całości - 500, później 800 plus, wyprawki, kapitał rodzinny, sprawa wielkich inwestycji, które miały pchnąć Polskę na nowy etap rozwoju - przekonywał prezes PiS.

- My nie dzieliliśmy ludzi wedle ich portfela, zasobności tego portfela - dodał.

Krytyczna sytuacja Poczty Polskiej

Pracownicy Poczty Polskiej przeprowadzili w czwartek strajk ostrzegawczy, w części urzędów nie obsługiwano klientów.

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pracownicy Poczty Polskiej wyrażają sprzeciw wobec planowanych przez zarząd Poczty Polskiej redukcji zatrudnienia o ok. 5 000 etatów średniorocznie.

Nie ma naszej zgody na wprowadzenie proponowanych przez Kierownictwo Spółki irracjonalnych zmian w funkcjonowaniu placówek pocztowych polegających m.in. na: likwidacji placówek pocztowych, zmniejszeniu liczby czynnych okienek, skróceniu czasu pracy placówek pocztowych, rezygnacji z pracy na dwie zmiany, czy też dalszej optymalizacji rejonów doręczeń polegającej na ich stopniowej likwidacji" - wskazano w komunikacie.

Nie ma mowy o ogłoszeniu upadłości ani o podziale Poczty Polskiej. Za to na konto spółki w przyszłym tygodniu trafi 749 mln zł - poinformowała w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

"Na razie jednak firma jest w zapaści. Aż 80 proc. z ponad 60 tys. pracowników zarabia na poziomie ustawowej pensji minimalnej. Na podwyżki na razie nie mają co liczyć. Mogą się natomiast obawiać o posadę. Nowy prezes zarządził bowiem redukcję zatrudnienia o co najmniej 5 tys. etatów (faktycznie może ona przekroczyć pułap 10 tys. – szacują związkowcy)" - informuje "Rzeczpospolita".

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Przymusowe wolne w PKP Cargo

PKP Cargo zamierza od 1 czerwca czasowo zwolnić część pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Jak zaznaczył cytowany w informacji spółki p.o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka, jedną z przyczyn podjęcia takich działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów. Jest to równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych - podkreślił Wojewódka.

Według p.o. prezesa, przewoźnik zakłada, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30 proc. ogółu pracowników.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce.

