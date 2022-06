Kaczyński: Odrzuciliśmy tezę, że pieniędzy nie ma. A podatki obniżamy nawet do zera

Zdaniem Kaczyńskiego każda, nawet nieprawdziwa opowieść, gdy jest intensywnie przekazywana, "może dotrzeć do ludzkich umysłów".

Jego zdaniem po dokonaniu zmian w prawie i powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej oraz wprowadzeniu pakietów kontrolnych okazało się, że wpływy z VAT mają gwałtownie rosnąć. A to daje sporo możliwości np. obniżanie podatków.

Kaczyński: Polska walczy z inflacją

- To znaczy, jedni nie tracą, inni tracą, ja to świetnie wiem, i z inflacją walczymy, ale tak to w tej chwili wygląda - opowiadał Kaczyński.