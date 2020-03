Kampania prezydencka. Wolontariusze ujawniają dane osobowe Polaków podpisujących listy poparcia

Niestety nie wszyscy o tym pamiętają, o czym informuje portal Niebezpiecznik. Serwis pokazuje m.in. zdjęcie posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Horały, który zbiera podpisy pod listami poparcia dla kandydatury urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy . Zdjęcie było zrobione w ten sposób, że lista z wrażliwymi danymi jest ustawiona wprost do obiektywu fotografa. Wystarczy nieco przybliżyć obraz, a można bez problemu zdobyć imiona, nazwiska i PESEL-e osób, które udzieliły swojego poparcia głowie państwa. I nie jest to problem jedynie tego posła - takich zdjęć jest pełno.

Co może grozić w przypadku utraty własnych danych osobowych? Na to pytanie odpowiedział przypadek dr. Macieja Kaweckiego. Przestrzegał on Polaków wielokrotnie przed utratą danych. Tymczasem sam padł ofiarą tego procederu i to dwukrotnie. Oszust, który uzyskał do nich dostęp, przez rok przeprowadzał wykłady w imieniu Kaweckiego. Innym razem ktoś wykorzystał jego dane do promocji fałszywej spółki proponującej inwestycje w Ameryce Północnej.