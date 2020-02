Nie wszyscy pracownicy banków szanują nasze dane osobowe. Prezes UODO chce z tym walczyć

Do wycieku danych może dojść przez nieuwagę pracowników lub niezawiniony ludzki błąd. Równie dobrze może to jednak być działanie z premedytacją: pracownicy przesyłają dane osobowe klientów na prywatne skrzynki mailowe lub inne nośniki danych. Bazy zawierające szczegółowe informacje (adres, data urodzenia, pesel) to cenna gratka nie tylko dla firm rozsyłających różnego rodzaju spam, lecz przede wszystkim oszustów.