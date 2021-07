Nowe cele emisyjne KE. "Koniec silnika spalinowego nieuchronny"

Dziadek 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak zwykle jajogłowi wymyślają w UE a świat ma to gdzieś! Trochę ponad 700 milionów ludzi będzie udupiana a 6 miliardów będzie żyło jak na człowieka przystało!!! Jeżdżę po UE i wystarczy wieksza górka by zobaczyć te eko samochody z zasłona dymną!!! Zacząć od tego by pojazdy były sprawne i nie kopcily a potem myśleć o zmianach ale takich które nie będą szkodzić środowisku teraz jak i za kilka lat! akumulatory zniszczą ziemię do reszty!!