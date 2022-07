Prezes NBP jedno, raport drugie. Jest kolejna analiza

- Od tego osiągnięcie szczytu inflacyjnego jest bardzo mocno uzależnione. Już po zamknięciu prac nad projekcją pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazujące, że tarcza z dużym prawdopodobnie zostanie przedłużona, co zostało dodatkowo potwierdzone przez rzecznika rządu. Przyjmując ten scenariusz, szczyt inflacji osiągnęlibyśmy już w bieżącym kwartale. Następnie dynamika cen stopniowo by się obniżała do 15,1 proc. w IV kw. 2022 roku i 5,5 proc. w IV kw. przyszłego roku — wyjaśnia dla PAP Biznes Marta Kightley.

W odpowiedzi na pytanie, jaki scenariusz dla ścieżki stóp proc. wspiera najnowsza projekcja NBP Kightley napisała: "Ścieżka centralna najnowszej projekcji wskazuje, że z jednej strony w kolejnych kwartałach 2023 dynamika wzrostu cen będzie się obniżać, a z drugiej strony – polską gospodarkę czeka spowolnienie wzrostu. W takich uwarunkowaniach dalsze decyzje powinny być – tak jak komunikuje to RPP - ostrożne i wyważone. Należy pamiętać, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, która ma trudne do przewidzenia konsekwencje, w tym dla kształtowania się cen surowców na rynkach światowych. Nie zniknął także zupełnie problem pandemii, która okresowo może intensyfikować zaburzenia w łańcuchach dostaw".

Wiceprezes NBP, odnosząc się do pytania o skalę dodatkowych podwyżek stóp koniecznych do sprowadzenia inflacji do 2,5 proc., zaznaczyła, że najnowsza projekcja nie uwzględnia podwyżki lipcowej. W ubiegłym tygodniu RPP podwyższyła stopy proc. o 50 pb., w tym referencyjną do 6,50 proc.