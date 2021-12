Kiedy ruszy produkcja samochodu elektrycznego w Polsce? Jest termin

Bzdury cd. 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Produkcją miliona samochodów elektrycznych w Polsce zajmuje się państwowa spółka ElectroMobility Poland, do której płyną pieniądze z czterech krajowych spółek energetycznych: Tauron, PGE, Enea, Energa. W sumie kapitał ElectroMobility to 70 mln złotych. Spółka ogłaszała już dwa konkursy na prototyp pojazdu. Jego prezentacja miała mieć początkowo miejsce w 2018 roku, ale przełożono ją na rok 2019, a prawda jest taka, że projektu do dziś nikt nie widział. Kolejni prezesi ElectroMobility Poland obiecują gruszki na wierzbie. Wygląda to następująco: Produkcja polskiego samochodu elektrycznego ruszy na przełomie lat 2022-2023 W Polsce powstanie fabryka za około 2 mld złotych Wytypowano 17 wstępnych lokalizacji Roczna sprzedaż będzie wynosiła około 150 tys. egzemplarzy 60 proc. sprzedaży będzie odbywało się na rynek polski 60 proc. komponentów będzie pochodziło od krajowych dostawców EMP opracuje w sumie pięć modeli samochodów Tymczasem Jacek Sasin w RMF FM przyznał, że nie wie, czy produkcja samochodu elektrycznego w Polsce będzie się w ogóle opłacała. Ponieważ nie wiadomo, czy uda się je sprzedać. - Jesteśmy dziś gotowi, żeby je wyprodukować, ale nie chcemy ich produkować po to, żeby stały na przyfabrycznych placach - powiedział Sasin. Być może to już koniec marzeń PiS o polskich samochodach elektrycznych. Dobrze, gdyby projekt został ucięty, zanim spółki Skarbu Państwa wyrzucą w błoto 2 mld złotych na budowę fabryki, która może do niczego nie posłużyć.