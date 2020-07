ElectroMobility Poland zaprezentowało markę samochodów elektrycznych Izera

"Ma to być marka rodzinna, przyjazna, a jednocześnie unikalna i wyjątkowa" - podkreślił.

"To unikalny moment w historii, gdy przesiadamy się z silników spalinowych na inne rodzaje napędów. Pytanie jest, czy stać nas na to, by dłużej być rynkiem bez własnej marki w motoryzacji?" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka w trakcie prezentacji.