Kiedy trzeba przestać pić? Podali wiek

Alkohol, co jest istotne, drożej stosunkowo wolno, do rosnących pensji Polaków, dotyczy to też akcyzy. Rosną jednak koszty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu. Od nadmiarowych zgonów, po koszty leczenia, po tzw. rentę alkoholową .

Kiedy powinniśmy przestać pić?

Specjalista zwraca uwagę, że alkohol działa jak bezpośrednia neurotoksyna i apeluje do ludzi w każdym wieku, aby zastanowili się nad swoim stosunkiem do alkoholu. Dr Restak, znany z badań nad demencją, w swojej książce "The Complete Guide to Memory" wyjaśnia, że alkohol powoduje wiele negatywnych skutków dla zdrowia, zwłaszcza u osób starszych.