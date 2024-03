Minimalna cena za alkohol w sklepach. Senat zajmie się pomysłem

Pershing 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

taa to nie troska o biednego ochlaptusa kieruje tymi pomysłami a ból dolnej części ciała wśród innych sieci i hurtowni że te dwie sieci psuja im biznes.... to czy klient się zachla czy zdechnie każdy ma w tej części ciała.... ważne żeby kupi,ł dużo kupił i za odpowiednia cenę, którą ci zdrajcy zepsuli:) wiec wytacza się pitolenie i chrzanienia oraz usłużnych pożytecznych idiotów aby ukrócić to psucie biznesu nawet prawnie...