Kim jest przywódca syryjskich rebeliantów? Za jego głowę oferują 10 milionów dolarów

- To zwycięstwo całego muzułmańskiego narodu . To triumf, który otwiera nowy rozdział w historii regionu - podkreślił Dżaulani, przemawiając w historycznym meczecie Umajjadów w Damaszku w niedzielę. Dodał jednak, że obalenie Asada jest też "zwycięstwem wszystkich Syryjczyków".

Kim jest Abu Muhamad al-Dżaulani?

Urodzony w 1982 r. Dżaulani po inwazji USA na Irak wyjechał do tego kraju, by walczyć w szeregach Al-Kaidy. Został aresztowany przez Amerykanów i spędził pięć lat w więzieniu. Po wyjściu na wolność i wybuchu w 2011 r. wojny domowej w Syrii wrócił do ojczyzny, by założyć Front Nusra. Grupa początkowo miała związki zarówno z Al-Kaidą, jak i Państwem Islamskim.