Kim Kardashian zużywa za dużo wody - orzekły władze. Kalifornia walczy z megasuszą, a celebryci chcą mieć zielone trawniki

W południowej Kalifornii (USA) trwa niespotykana, nawet jak na standardy tego stanu, susza. Władze ograniczają dostęp do wody, a wśród ukaranych za przekroczenie limitu znalazły się takie sławy jak siostry Kardashian, Kevin Hart, Dwyane Wade czy Sylvester Stallone. Rezydenci luksusowych willi chcą mieć przed domem zielone trawniki, a krytycy zauważają, że dzieje się to kosztem biednych mieszkańców położonych nieopodal terenów rolniczych, którzy tracą środki do życia.