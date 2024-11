Kioski Ruchu do likwidacji. Jest oficjalny komentarz Orlenu

Odpowiadając we wtorek na pytania PAP, dotyczące kondycji spółki Ruch oraz podejmowanych działań związanych z jej funkcjonowaniem, Orlen podkreślił, że "decyzja o likwidacji sieci kiosków Ruchu jest podyktowana trwałymi negatywnymi wynikami finansowymi segmentu ".

Likwidowane są kioski Ruchu. Oto powód

Jak podano, w kolejnych latach segment ten był trwale nierentowny i miał wiodący udział w generowanych przez Ruch stratach - t ylko w latach 2021-2023 wyniosły one w sumie ponad 110 mln zł. "W rezultacie pod koniec 2023 r. zadłużenie Ruchu przekroczyło 160 mln zł" - podkreślił Orlen.

"Wspierane są perspektywiczne obszary, a trwale nierentowne wygaszane, by wyeliminować rosnące zobowiązania finansowe. W ramach obszaru sprzedaży detalicznej sukcesywnej likwidacji podlega sieć kiosków, których obecnie jest 128 " - wyjaśnił Orlen.

"Niektórzy decydują się na odkupienie kiosku i prowadzenie działalności we własnym zakresie" - podał Orlen. Według niego taką decyzję podjęło do tej pory ok. 40 ajentów/