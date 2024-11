Wielomiliardowe odpisy Orlenu. Jest oficjalny komunikat

Orlen podał dane finansowe za III kwartał 2024 r. Informuje, że wynik operacyjny EBITDA LIFO w tym okresie roku spadł do ok. 8,8 mld zł z ok. 10,3 mld zł w III kwartale 2023 r. Natomiast odpisy koncern szacuje na ok. 3,5 mld zł. Wskazuje, że najważniejszy wpływ na dane finansowe za III kwartał będą miały wyniki testów na trwałą utratę wartości aktywów trwałych Grupy Orlen Lietuva i aktywów wytwórczych w segmencie petrochemicznym.