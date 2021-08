"Kłamstwo covidowe" za 30 tys. zł. Taka kara grozi za ukrywanie informacji przed sanepidem

22 latek 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzisiaj byłem złożyć skargę na zamaskowanych bandytów w mundurach zdarzenie to miało miejsce w Łowiczu bandyci przyjechali do sklepu jak robiłem zakupy kiedy wyszedłem zapytali się mnie dlaczego nie mam maski i jak się nazywam po poproszeniu żeby sie wylegitymowali powiedzieli żebym złożył skargę tylko na kogo chyba na nieznanego zamaskowanego bandytę z orzełkiem na glowie i kazali mi być wdzięcznym że mi nie dają mandatu pińcet tylko pouczenie na końcu policjantka powiedziała idź pan w cho nie chce pisać do końca bo nie opublikują i dzisiaj złożyłem oficjalną skargę na protokół wiem że to nic nie da bo przecież w takich miejscach to ręką rękę myje ale co nas nie zabije to nas wzmocni proszę państwa powiedziałem też do urzędniczki policjantki która mnie obsługiwała że policja nie powinna mieć broni że skoro mają tak ciezkoą służbę to po co sobie dawać jeszcze te dodatkowe gramy a tak na poważnie zaczynam myśleć żeby sobie załatwić pozwolenie na broń bo na prawdę idą ciężkie czasy ale na razie jestem ciekawy co mi odpiszą czy komendant się okaże niezależny czy z bandytami się posmirją i kawkę wypiją