Protest rolników. Kołodziejczak w money.pl odpowiada Morawieckiemu: To wypowiedzenie wojny

- Protest potrwa do 8.00 rano. To też odpowiedź na słowa premiera, który chce na nas wysyłać policję. Premier jest niedoinformowany, nawet nie wie, co się dzieje. Dla nas to jest szok. Zgromadzenie jest zgłoszone i w pełni legalne, a policja nas ochrania - powiedział w rozmowie z money.pl Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii i rolniczych protestów.