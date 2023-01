Klienci szturmują sklep zamykanej fabryki porcelany. "Jest taniej niż w Ikei"

Do Wałbrzycha ściągają fani ceramiki, ale także ci, którzy dopiero usłyszeli o zamykanej fabryce porcelany Krzysztof. Pracownicy sklepu przyznają, że odkąd podjęto decyzję o likwidacji firmy, przed sklepem ustawiają się długie kolejki chętnych, którzy chcą kupić "wałbrzyskie białe złoto" - bo tak nazywana jest tutejsza porcelana - w okazyjnych cenach.

Fabryka porcelany Krzysztof wyprzedaje asortyment

"Chantal", "Fryderyka", "Alaska" - to komplety ceramiki, które kiedyś były obiektem pożądania wielu miłośników porcelany. Teraz to ostatnie chwile, by je kupić. Klientów nie odstraszają wysokie ceny, które przekraczają kilkaset złotych. Przykład? "Alaska" ze złotem kosztuje 799 zł. Oczywiście można zaopatrzyć się również w pojedyncze elementy w internecie, ale wtedy wychodzi dużo drożej.