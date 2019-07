Kłopoty z last minute. W sierpniu wakacje za granicą nieco droższe niż w lipcu

O tym, że czas "last minute" się skończył, informowaliśmy już wcześniej. - Mamy zupełnie inny rok, zeszły rok rozpieścił nas cenowo. Lasty za 1000 lub 800 zł były praktycznie codziennie, produktu było na półce za dużo, biura wyprzedawały oferty. W tym roku dużo osób wykupiło wycieczki w ofercie first minute i tych ofert jest mniej - mówiła w programie "Money. To się liczy" Klaudyna Fudala, rzecznik prasowa wakacje.pl.