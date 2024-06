Kluczowa branża ucieka znad krawędzi. Znalazła jeden sposób

Zgodnie z raportem MGBI, w 2023 roku upadłość ogłosiły 52 firmy z sektora budowlanego, co oznacza spadek o 10 w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególnie dotknięte były przedsiębiorstwa zajmujące się wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. "Łącznie, w 2023 roku upadłość ogłosiło 31 firm z tego obszaru" - czytamy w opracowaniu. Dla kontrastu, wśród podmiotów wykonujących instalacje elektryczne oraz roboty związane z budową dróg i autostrad odnotowano po 4 bankructwa.

Michał Grzechowiak, współzałożyciel i Chief Operating Officer w MGBI, zwraca uwagę na skalę kosztów związanych z prowadzeniem firm budowlanych. - We wszystkich kategoriach poza wznoszeniem budynków zsumowanych upadłości było nie więcej niż 4, co pokazuje potężny rozrzut w stosunku do firm działających w tym obszarze - tłumaczy.