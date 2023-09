Kolejna grupa z bonusami. Zmiany możliwe przed samymi wyborami

Chodzi o zmianę interpretacji naliczania świadczenia urlopowego, która według związkowców do tej pory była niekorzystna. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że dzięki zmianie nauczyciele mogą zyskać ok. 190 zł.

Rząd szykuje bonus dla nauczycieli

- Chcemy, żeby od 1 stycznia wynagrodzenie najmniej zarabiających (nauczycieli) wzrosło o kolejne ponad 20 proc. tak, żeby różnica w zarobkach tych najmniej zarabiających, wchodzących do zawodu, między tym, co będzie od 1 stycznia 2024 r., a tym, co było w 2015 r., za czasów PO-PSL, wynosiła 100 proc. podwyżki. Dla nauczycieli dyplomowanych chcemy, żeby to było więcej niż 12,6 proc., liczymy na około 15 proc., może nawet 16 proc. Wszystko zależy od tego, jak się w kolejnych tygodniach potoczą prace nad budżetem" – zapowiedział na początku roku szkolnego minister edukacji Przemysław Czarnek.