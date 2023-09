Orlen apeluje o niekupowanie paliwa na zapas. Internauci: krzyk rozpaczy

Orlen apeluje o niekupowanie paliwa na zapas

"Nie chcę być złym prorokiem, ale to oświadczenie to duży błąd PR, by nie powiedzieć krzyk rozpaczy. Raczej wywoła zwątpienie, lęk i obawy, niż uspokoi sytuację. Wczoraj w poście napisałem, że za tydzień limit zakupów paliwa zmaleje do 50 litrów, a później będą kolejki i kartki. Tak się kończą sny o potędze i polityczne PiS igraszki z rynkiem w celu uzyskania wątpliwych kilku procentów extra poparcia w wyborach. Kryzys paliwowy tuż przed wyborami to gwóźdź do trumny PiS" - skomentował użytkownik Wojciech Mazurkiewicz.