Kolejny były pracownik TVP w TV Republika. "Widzimy się od poniedziałku"

Sky 22 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Szkoda, jeden z niewielu, który potrafił w TVP Info bez atakowania zadać celne pytanie i pokazać słabość dyskutanta. Oczywiście pracował w TVP w czasach PiS, ale takie pozbycie się 90% - na zasadzie bo tak, bo nie są nasi, bo musi być czystka nie ma sensu. Teraz nie jest obiektywnie. Ludzie z TVP bronią się, że nie jest nudno, a przejrzyście. Nie jest. Jest do bólu byle jak, bez wyrazu, a do tego ciekawsze jest patrzenie się w ścianę niż oglądanie TVP Info. Klarenbach nie bał się zadać pytania komuś ze skrajnie lewej i prawej strony. A teraz przekaz jest super uśmiechnięty, super poprawny, aż do bólu lub aż widz uśnie. Brakuje stacji i ludzi z wyrazem, PR24 poza 2-3 programami nie było propagandowe. TVP Info/Wiadomości przesadzały, ale trzeba było zostawić część ekipy i dać się im wykazać pod nowym szefostwem. A to takie utrzymywanie podziałów - my i oni.