Kolejny rekord przekroczony. Europejskie kraje płacą za energię najwięcej w historii

Sierpień okazał się wyjątkowo trudnym i wymagającym miesiącem dla producentów energii elektrycznej w Europie. W wielu krajach padł kosztowy rekord, co pokazują dane Rystad Energy. Eksperci przewidują, że sierpień będzie najdroższym miesiącem dla energii elektrycznej na wszystkich głównych rynkach europejskich - pisze portal qz.com.

Rekordowe ceny energii

Włochy były pierwszym państwem, na którym średnia miesięczna cena spotowa przekroczyła 500 euro za MW. Natomiast cena hurtowa energii na przyszłoroczne dostawy we Francji i w Niemczech przekroczyła w ubiegłym tygodniu 1000 euro za MW.

Rystad Energy podkreśla, że taki skok cen prądu wynika przede wszystkim z silnego wzrostu kosztów gazu na rynkach europejskich. A to z kolei wiąże się z polityką Gazpromu , który ogranicza dostawy surowca do Niemiec poprzez Nord Stream 1 .

KE reaguje na wysokie ceny energii

Alternatywnym rozwiązaniem jest zawieszenie zasad wolnego rynku i ustalenie limitu cenowego na energię. Przy takim rozwiązaniu jednak niezbędne byłoby uruchomienie rekompensat dla producentów energii, bo w przeciwnym przypadku to oni musieliby ponieść koszty tej decyzji politycznej. A to finalnie doprowadziłoby do ich bankructwa.