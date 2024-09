Kolejny spór w rządzie. Tym razem o wysokość zasiłku pogrzebowego

Do cenzora prosze o nie usuwanie komentarza . Ile będziecie oszukiwać Polaków ? Cóż znaczą wasze oszukańcze obietnice ? NIC nie załatwiliście w pełni oszukaliście z kwotą wolna od podatku 60 000 zł . miało być ale nie będzie. Najważniejsze , że parlamentarzyści mają od lat 66 000 zł kwotę wolna od podatku. Dalej nie ma II waloryzacji, nie dano dodatku drozyżnianego w związku z podwyżkami wszystkiego, część emerytów pozbawiono 14 , niepełnosprawni czekają na należna waloryzacje zasiłku pielegnacyjnego 215,84 zł od 2019 r, dalej nie załatwione sa w pełni renty wdowie, dalej nie podwyzszono zasilku pogrzebowego , nie załatwiono dodatku dla małzeństw z długoletnim stażem, itp. No cóz za to mamy najlicznejszy rzad w europie, najwiecej ministrów, załatwiliscie sobie podwyzki , a od stycznia 2025 r, diety juz podwyższyliście sobie, dostaliscie w tak krótkim czasie nagrody, na macie przedszkole w sejmie, Tabletke PO, In Vitro, teraz zacznie sie walka o Aborcję, macie Zwiazki Partnerskie , program babciowe, itp. Zawiedliście , oszukaliście wyborców poprzez zlepek kilku partii zdobyliście władze. Zadnego poparcia za takie działania. dalej Oszustwo wyborcze ? Następne oszustwo 60 000 zł wolne od podatku od 2025 r. miało być ale nie będzie. Najważniejsze , że parlamentarzyści mają od lat 66 000 zł kwotę wolna od podatku i zaplanowane podwyżki diet od stycznia 2025 , pensji , a co tam reszta społeczeństwa ?