Komisja Europejska naciska na Facebooka. "Koniec dżentelmeńskich umów"

Jeszcze przed spotkaniami Facebook opublikował swój dokument, w którym wskazał na konieczność nowych ram prawnych. Amerykański gigant przekonuje, że przerzucanie na niego odpowiedzialności za to, co publikują jego użytkownicy, zaszkodziłby innowacjom, a także uderzyłoby w wolność słowa.

Komisja Europejska odrzuca jednak podejście, w którym platformy internetowe miałyby być traktowane jak telekomy dostarczające infrastruktury do komunikacji. Unijny komisarz do spraw przemysłu podkreślił, że odpowiedzialność takich firm jak Facebook jest dziś ogromna.

- Dyskutowaliśmy o kwestiach, które są przed nami, o tym, jak uregulować platformy, jakie przepisy stosować wobec mowy nienawiści, treści terrorystycznych i jaka powinna być odpowiedzialność platform. Jeśli one same nie będą w stanie się tym zająć, to będziemy musieli to oczywiście uregulować - powiedział dziennikarzom Breton, cytowany przez PAP.