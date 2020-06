Komornicy pod ostrzałem. Krajowa Rada Komornicza tłumaczy się z zajmowania pieniędzy z tarczy

- Przekaz, że komornicy zajmują pieniądze z tarczy finansowej, jest chybiony. Komornicy nie mają wiedzy, skąd pochodzą pieniądze na rachunku bankowym, który wcześniej został zajęty. To bank – jako administrator tych rachunków – ma pełną wiedzę o tym, kto wpłaca pieniądze i to on ma obowiązek zarejestrować kwotę wolną od zajęcia – wyjaśnia rzecznik prasowy.

Co powinien zrobić bank, a co dłużnik

Siedem dni na reakcję

To "zamrożenie wypłaty" zostało wprowadzone do przepisów właśnie po to, by dłużnik miał czas na reakcję, gdyby doszło do jakichś błędów. - Przez te 7 dni pieniądze są do dyspozycji banku i ani dłużnik, ani komornik nie mają do nich dostępu. Po upływie tego czasu bank przekazuje pieniądze komornikowi, a te ma następnie 4 dni na przekazanie ich wierzycielowi – przedstawia procedurę Krzysztof Pietrzyk.