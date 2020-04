U komorników już widać kryzys. Dłużnicy alimentacyjni rozkładają ręce: "Zawsze płaciłem, ale teraz nie mam z czego"

Odczuwalny już kryzys gospodarczy zbiera żniwo. Ludzie tracą pracę lub dopuszczają do siebie myśl, że mogą ją wkrótce stracić. Napiętą sytuację widzą komornicy, do których już teraz trafiają prośby dłużników alimentacyjnych o zawieszenie pobierania alimentów przez kilka najbliższych miesięcy. Wprawdzie nie komornik jest adresatem takiego pisma – bo on jest jedynie wykonawcą woli wierzyciela, czyli w tym przypadku rodzica, który wychowuje dziecko – ale nie zmienia to faktu, że problem z egzekucją wkrótce się pojawi.